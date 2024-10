DFB-Pokal: Sensation! Bielefeld schmeißt Bundesligist raus

Pokal-Sensation in Bielefeld! Drittligist DSC Arminia hat vor heimischer Kulisse Union Berlin mit 2:0 (1:0) geschlagen. Für den Erstligisten, der in der Bundesliga Vierter ist, ist damit bereits in der 2. Runde des DFB-Pokals Endstation.

Wörl wird zum Matchwinner

Die Bielefelder Alm entwickelte sich am Mittwochabend mal wieder zum Fußball-Tollhaus. Von Anfang an gestaltete die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat das Duell offen. In der 12. Minute ging sie dann in Führung. Die Berliner versuchten in Ruhe von hinten herauszuspielen.