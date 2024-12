DFB-Pokal: "Er sucht seinen alten Chef Kompany heim"

Im zweiten Anlauf hat es Leverkusens Nathan Tella zum Matchwinner gegen den FC Bayern gebracht. Nachdem er beim Remis in der Liga (1:1) noch in der 88. Minute den Führungstreffer verpasste, blieb er beim erneuten Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Mannschaften eiskalt - und avancierte mit seinem Tor zum Matchwinner im DFB-Pokal-Achtelfinale (0:1) .

Kompany und Tella: Alte Bekannte aus Burnley

Bayerns Coach Vincent Kompany wird sich über das Tor von Tella nicht gefreut haben - nach dem Spiel herzte er den nigerianischen Nationalspieler, der in England geboren wurde, dennoch.

Die beiden verbindet ihre gemeinsame Zeit in Burnley in der Premier League, als Kompany Tellas Coach war. „Ex-Burnley-Star Nathan Tella sucht seinen alten Chef Vincent Kompany heim und erzielt in der 69. Minute den Siegtreffer“, schrieb der englische Mirror passend.