DFB-Pokal: Traumeinstand für Eintracht-Neuzugang

Moritz Thienen 17.08.2025 • 15:04 Uhr Eintracht Frankfurt siegt im DFB-Pokal souverän gegen den krassen Außenseiter FV Engers. Ein Neuzugang feiert gleich ein erfolgreiches Debüt.

Toller Einstand für Ritsu Doan bei Eintracht Frankfurt! Der japanische Neuzugang traf im DFB-Pokal beim 5:0-Erfolg beim FV Engers gleich bei seinem Debüt doppelt.

Doan erzielte im Duell beim Oberligisten in der 45. Minute das 2:0 für die Eintracht. Nach einer Flanke von Can Uzun tauchte er frei vor dem Tor auf, nahm den Ball einmal an und schob ihn souverän ins rechte Eck ein.

Nur 80 Sekunden vorher war die Eintracht durch Jean-Matteo Bahoya in Führung gegangen. Zuvor hatten sich die Frankfurter lange schwer getan.

In Halbzeit zwei machte Doan dann sein Traumdebüt perfekt. Der Japaner zog in der 54. Minute von rechts nach innen und schlenzte den Ball sehenswert mit dem linken Fuß zum 3:0 ins lange Eck. Elye Wahi (89.) und Paxten Aaronson (90.+1) sorgten in der Schlussphase für das standesgemäße Ergebnis.

DFB-Pokal: Eintracht tat sich lange schwer

Die Neuzugänge Jonathan Burkardt und Doan feierten bei ihrer Pflichtspielpremiere gleich das Startelfdebüt - und Nationalspieler Burkardt wurde sofort zweimal per Kopfball gefährlich.

Speziell in der Anfangsphase des Spiels agierte der Fünftligist FV Engers auf Augenhöhe und hätte nach einem Konter sogar in Führung gehen können. Doch Manuel Simons verlor alleine vor dem Tor stehend die Übersicht, seinen zu leichten Schuss konnte Niels Nkounkou noch gerade so von der Linie kratzen.

Doch spätestens nach diesem Schreckmoment zog die Eintracht an und ging durch den Doppelschlag vor der Pause in Führung.

Eintracht holte Doan für Millionensumme

In Frankfurt werden sie sich freuen, dass speziell Doan gleich in seinem ersten Pflichtspiel traf.

Der Japaner war im Sommer für 21 Millionen Euro vom SC Freiburg zur Eintracht gewechselt. In Freiburg hatte er zuvor in 123 Pflichtspielen 26 Treffer erzielt und 23 Tore vorbereitet.

