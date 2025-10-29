Köln-Coach wütet nach irregulärem Bayern-Tor

Wirbel im Müngersdorfer Stadion in Köln: Der FC Bayern erzielte im Pokalduell mit dem FC (TICKER) den 1:1-Ausgleich - doch das Tor war irregulär.

Nach einem Schuss von Josip Stanisic, den FC-Keeper Ron-Robert Zieler nur prallen lassen konnte, stand Luis Díaz genau richtig und traf zum 1:1. Doch dieser befand sich dabei klar im Abseits, der Treffer hätte also nicht zählen dürfen.

Doch Schiedsrichter Tobias Welz gab den Treffer. „Luis Díaz steht im Abseits und zieht einen Vorteil aus seiner Situation“, erläuterte ARD-Kommentator Tom Bartels. „Das Tor wäre vom Videoassistenten aberkannt worden“, führte er aus. Bitter für den FC: Den VAR gibt es im Pokal erst ab dem Achtelfinale.

Thielmann: „Kann man erwarten, dass er das sieht“

Auch bei Sky erklärte Kommentator Wolff Fuss, dass der Treffer der Bayern „nicht hätte zählen dürfen.“

„Das ist eine klare Abseitsposition, da kann man schon erwarten, dass der Linienrichter das sieht“, meinte Kölns Jan Thielmann, der aktuell wegen einer Muskelverletzung ausfällt, in der Halbzeitpause bei Sky.

„Fußball ist und bleibt ein Fehlerspiel. Es wird von Fehlern beeinflusst. Vielleicht wird die Sicht ein wenig verdeckt. Man erwartet es dann schon, dass es (das Abseits; Anm. d. Red.) erkannt wird", sagte Sky-Experte Fabian Klos in der Pause.

Ex-Schiedsrichter: „Inakzeptabel“

Beim FC herrschte in Person von Lukas Kwasniok dicke Luft. Der Coach bekam sich nach dem Gegentreffer fast gar nicht mehr ein und wetterte an der Seitenlinie gegen die Schiedsrichter.

Auch der ehemalige Schiedsrichter Manuel Gräfe meldete sich auf X zu Wort und kritisierte das Schiedsrichtergespann stark: „Welz bis dahin gut, aber solch fehlende Konzentration vom Assistenten inakzeptabel! Das muss man in der Bundesliga erkennen.“

„Gut für den FC Bayern - unglücklich aus Kölner Sicht. Wie man sieht, steht Díaz im Abseits. Leider gibt es aus Kölner Sicht heute keinen VAR. Da ist natürlich sehr viel Pech im Spiel“, befand ARD-Experte Bastian Schweinsteiger.

Nicht das erste Abseitstor in der Pokalrunde

Für die Kölner kam es vor der Pause noch dicker: Harry Kane traf nur drei Minuten nach dem Ausgleich zur Führung.