FC Bayern: Die zwei Gesichter des Luis Díaz

Moritz Pleßmann 30.10.2025 • 10:45 Uhr Luis Díaz gehört mit einem Tor und einer Vorlage zu den entscheidenden Akteuren beim Pokal-Erfolg des FC Bayern in Köln. Doch unter seine starken Aktionen mischen sich auch Unbeherrschtheit und Chancenwucher.

Tor, Vorlage, Gelbe Karte und Chancenwucher: Der Auftritt von Bayern-Star Luis Díaz beim 4:1-Pokalsieg gegen den 1. FC Köln hatte fast alles zu bieten - doch nicht nur Positives.

So etwa kurz vor der Halbzeitpause. Einen Einwurf des FC verzögerte er, indem er den Ball mit der Hacke wegkickte. Schiedsrichter Tobias Welz verwarnte ihn daraufhin - und das nur 30 Sekunden vor der Pause.

Díaz reagierte verwundert und mit Unverständnis. „Zurecht. Das gibt von der Kreisliga C bis zur Champions League Gelb“, bewertete ARD-Kommentator Tom Bartels dagegen die Verwarnung des Kolumbianers.

Dabei ließ der Flügelflitzer bis dahin immer wieder seine Klasse aufblitzen und sorgte regelmäßig für Gefahr. Lediglich die Abschlüsse ließen zu wünschen übrig.

FC Bayern: Díaz erzielt irreguläres Tor in Köln

Schon nach acht gespielten Minuten bediente Michael Olise den Kolumbianer in aussichtsreicher Position. Doch Díaz verpasste bei Olises Flanke das Timing und bekam keinen Druck mehr in den Kopfball. Auch nach gut 20 Minuten fehlte ihm bei einem Vorstoß in den Strafraum die Kraft im Abschluss - FC-Keeper Ron-Robert Zieler konnte parieren.

Besser machte es der 28-Jährige nach etwas mehr als einer halben Stunde. Nach einem Abpraller erzielte er den Treffer zum 1:1-Ausgleich.

Allerdings: Beim Schuss von Josip Stanisic stand Díaz im Abseits, der Treffer hätte also nicht zählen dürfen. Weil es in der zweiten Pokalrunde noch keinen VAR gibt, blieb der Treffer bestehen.

Gleich nach der Pause sorgte Díaz erneut für Kopfschütteln, als er das sicher geglaubte 3:1 für den Rekordmeister liegen ließ.

Nach einem perfekt gespielten Ball von Harry Kane lief er gute 40 Meter mutterseelenallein auf Zieler und das Kölner Gehäuse zu. Doch im Strafraum versagten ihm die Nerven und der Abschluss landete weit über dem Tor.

Díaz vergibt die meisten Großchancen der Liga

Es war nicht das erste Mal in dieser Spielzeit, dass Díaz eine solche Großchance vergibt. In der Bundesliga verpasste er bereits sechs davon - Höchstwert.

Auch intern liegt der Kolumbianer beim FC Bayern in dieser unrühmlichen Statistik vorne (jeweils drei im Pokal und in der CL). Trotz dieser mangelnden Chancenverwertung ist Díaz hinter Harry Kane bester Torschütze beim Rekordmeister.

Dass er es anders - und auch besser - kann, bewies er wiederum beim 4:1 durch Michael Olise. Nach einer flachen Hereingabe von Aleksander Pavlovic befand er sich im Strafraum - mal wieder - in optimaler Schussposition.

Doch statt des Abschlusses wählte er den Pass und ließ den Ball mustergültig auf Olise tropfen, der nur noch einschieben musste. „Als Vorbereiter ist er noch besser als als Torschütze heute“, meinte Bartels.