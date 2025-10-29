FC Bayern: Max Eberl weist Frage von ARD-Moderator zurück

Julius Schamburg 29.10.2025 • 21:05 Uhr Max Eberl geht live im TV einer Frage zu Vincent Kompany aus dem Weg. Der Zeitpunkt der Frage kommt dem Bayern-Boss ungelegen.

Falscher Zeitpunkt, falscher Ort? Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte bei der Frage eines ARD-Journalisten plötzlich keine Lust mehr. Es ging um seine Zukunftsvision mit Trainer Vincent Kompany.

Eberl wurde vor dem Pokalspiel beim FC Köln (LIVETICKER) von Moderator Alex Schlüter gefragt, welche Details mit dem Belgier bei dessen Vertragsverlängerung (bis 2029) besprochen wurden und was mit Blick auf die Zukunft alles passieren soll.

Unmittelbar vor Anpfiff kam dem Bayern-Boss die Frage aber nicht gelegen.

Eberl: „Jetzt nicht böse sein ...“

„Alex jetzt nicht böse sein, aber drei Minuten vor Anstoß diese Frage, ganz ehrlich... Jetzt wollen wir das Pokalspiel spielen und nicht über die Vision sprechen, die Vini und ich bei der Vertragsverlängerung besprochen haben“, sagte Eberl.

Schlüter erwiderte: „Dann verabreden wir uns für später einmal und genießen erstmal das Spiel.“ Dabei tauschten der Moderator und Eberl nochmal einen kurzen Blick aus.