Wagner kündigt Torwart-Rochade beim FC Augsburg an

Nach dem desolaten 0:6 gegen RB Leipzig hat Augsburg-Trainer Sandro Wagner einen Torhüter-Wechsel angekündigt: Im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen den VfL Bochum wird Nediljko Labrovic anstelle des Stammtorhüters Finn Dahmen zwischen den Pfosten stehen.

Die Entscheidung stehe jedoch nicht im Zusammenhang mit der jüngsten Bundesliga-Pleite, betonte Wagner auf der Pressekonferenz: „Das stand schon vor einigen Wochen für uns fest.“

Wagner: Dahmen „bleibt die klare Nummer eins“

Dahmen, der im ersten Pokalspiel spielte, bleibt demnach grundsätzlich „die klare Nummer eins“. Auch auf anderen Positionen will Wagner ein „paar Wechsel vornehmen“, Details nannte er aber nicht.

Der 26-jährige Labrovic hat bislang 17 Spiele für den FC Augsburg absolviert.