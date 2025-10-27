Newsticker
"Ich finde es gut, dass es heißt: 'Wagner ist schuld'"

Wagner reagiert auf Kritiker

Der FC Augsburg erlebt gegen RB Leipzig ein Debakel. Nach der 0:6-Klatsche äußert sich Sandro Wagner zu den Gründen für die Niederlage und ob er das Vertrauen der Klub-Verantwortlichen immer noch spürt.
SID
Trainer Sandro Wagner vom Bundesligisten FC Augsburg hält nicht viel von der anhaltenden Aufregung nach der herben Pleite im Punktspiel am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig (0:6).

„Das stellt man sich von außen viel dramatischer vor als es innen ist“, sagte der Coach vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr) gegen den Zweitliga-Vorletzten VfL Bochum: „Wenn du gewinnst, bist du nicht der Coolste - und wenn du verlierst, bist du nicht der Blödeste.“

„Wagner ist schuld“ findet der FCA-Coach gut

Wagner begrüßt es, dass er aufgrund seines prominenten Namens eher in der Kritik steht als seine Schützlinge. „Ich finde es gut, dass es heißt: ‚Wagner ist schuld‘ - und ich so für die Spieler als Schutzschild fungiere“, äußerte der Ex-Nationalspieler.

Nach dem 0:6 hatte sich die Kritik an Wagner verschärft, prominente Experten wie Lothar Matthäus bei Sky und auch Stefan Effenberg im SPORT1-Doppelpass sehen Wagner als angezählt.

Wagner fügte hinzu: „Nach einem Spiel kann die Entwicklung aber nicht plötzlich dauerhaft schlecht sein. Wir haben versucht, beim Inhalt zu bleiben. Die zurückliegenden Tage waren sehr konstruktiv. Der einzig wahre Ansatz ist Arbeit. Wir wollen arbeiten, um Sachen zu verbessern.“

Gegen Bochum wird anstellte des Stammtorhüters Finn Dahmen der Kroate Nediljko Labrovic zwischen den Pfosten stehen. Dahmen bleibt laut Wagner aber grundsätzlich „die klare Nummer eins“. Auch auf anderen Positionen will der Trainer ein „paar Wechsel vornehmen“.

