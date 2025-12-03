Newsticker
BVB: Kovac wehrt sich gegen Kritiker - "kann ich so nicht stehen lassen"

Kovac wehrt sich gegen Kritiker

BVB-Trainer Niko Kovac weist die Kritik an seinem Fußball zurück. Der 54-Jährige führt die hohe Anzahl an Toren ins Feld.
Christopher Mallmann
BVB-Coach Niko Kovac hat sich gegen die anhaltende Kritik gewehrt, wonach sein Fußball zu minimalistisch sei.

„Ich glaube, wir haben in der Champions League die meisten Tore geschossen. Das kann ich so nicht stehen lassen. Wir machen hier schon einen guten Job, die Jungs geben alles, schießen viele Tore. Bei uns gibt es immer viel Spektakel“, sagte der 54-Jährige nach dem Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen (0:1) in der ARD.

Auch gegen die Werkself habe er „viele gute Sachen heute gesehen, aber haben uns nicht belohnt. Wir waren nicht effektiv genug.“

BVB: Kovac liegt falsch

Fakt ist: Borussia Dortmund kommt auf 17 geschossene Tore in der Champions League. Damit steht Schwarz-Gelb aber nicht auf Platz eins, wie Kovac behauptet, sondern ist Zweiter hinter Paris Saint-Germain (19).

In der Bundesliga hat der BVB 21 Tore erzielt und steht damit hinter dem FC Bayern (44), Leverkusen (28), Eintracht Frankfurt (28), der TSG Hoffenheim (25) und RB Leipzig (22).

