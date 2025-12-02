DFB-Pokal: Darum wird das BVB-Spiel gegen Leverkusen heute später angepfiffen

Zwei Partien um 18 Uhr, zwei Partien um 20.45 Uhr. So sollten am Dienstag und Mittwoch in der Regel jeweils die Partien im Achtelfinale des DFB-Pokals angepfiffen werden. Die zwei Spiele am Dienstagabend - darunter der Kracher zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen - beginnen jedoch erst um 21.00 Uhr. Was steckt dahinter?
BVB-Spiel wird später angepfiffen
Des Rätsels Lösung ist das Rückspiel im Nations-League-Finale der Frauen zwischen Spanien und Deutschland (Hinspiel: 0:0). Da die Partie um 18.30 Uhr angepfiffen wird und es zu einer Verlängerung kommen könnte, musste der Start im DFB-Pokal verschoben werden. Beide Partien werden live im Free-TV in der ARD übertragen.
BVB ein zweites Mal betroffen
Um eine Überschneidung der Partien möglichst zu vermeiden, beginnt der Pokal-Kracher zwischen dem BVB und Leverkusen erst um 21 Uhr. Parallel dazu spielt RB Leipzig gegen Magdeburg.
Es ist bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass ein BVB-Spiel im DFB-Pokal wegen eines Länderspiels der DFB-Frauen verlegt wurde.
In Runde zwei wurde die Auswärtspartie der Dortmunder bei Eintracht Frankfurt auf 18.30 Uhr vorverlegt, da die DFB-Frauen zum Halbfinale in der Nations League um 21.10 Uhr antraten.