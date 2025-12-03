DFB-Pokal: Diese Szene bringt Steffen Baumgart auf die Palme

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 03.12.2025 • 22:07 Uhr Der FC Bayern bejubelt im DFB-Pokal kurz vor der Pause den dritten Treffer. Der Frust bei Union Berlin ist groß. Hätte das Tor gar nicht zählen dürfen?

Union Berlin ging im DFB-Pokal mit einem 1:3-Rückstand gegen den FC Bayern in die Halbzeitpause, dabei sorgte eine Szene unmittelbar vor dem Pausenpfiff für mächtig Frust bei den Unionern.

Durch ein Eigentor von Diogo Leite (45.+4) erhöhten die Bayern auf 3:1. Nach einem Freistoß von Michael Olise köpfte der Union-Verteidiger den Ball unglücklich ins eigene Tor ein.

Wirbel um Tor des FC Bayern

Aber hätte es den Freistoß für die Bayern überhaupt geben dürfen? Das Foul an Olise war unstrittig, zuvor war jedoch Unions Woo-Yeong Jeong nach einem Luftzweikampf mit Aleksandar Pavlovic nahe der Mittellinie zu Boden gegangen und lange liegengeblieben. Union forderte vehement Foulspiel, Schiedsrichter Martin Petersen ließ allerdings weiterlaufen.

Und so war der Ärger bei den Gastgebern umso größer. Wütend entledigte sich Steffen Baumgart seines Kaugummis. Dass ausgerechnet aus dieser Szene ein Gegentor entstand, stieß den Köpenickern übel auf.

DFB-Pokal: Baumgart sucht Gespräch mit Schiedsrichter

SPORT1 beobachtete, wie Baumgart in der Halbzeitpause die Schiedsrichterkabine besuchte. Kopfschüttelnd kam der Union-Trainer wieder heraus, ehe er zu seiner eigenen Mannschaft in die Heimkabine ging.