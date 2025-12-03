Eberl: "Im Grunde ist Neuer sehr, sehr gut"

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 03.12.2025 • 21:13 Uhr Max Eberl äußert sich zu Manuel Neuer. Der Sportvorstand des FC Bayern kann die Diskussion um die Torwart-Ikone des deutschen Rekordmeisters nicht nachvollziehen.

Zwei Gegentore gegen den FC Arsenal (1:3) rückten Manuel Neuer in ein unangenehmes Rampenlicht. Nun hat Max Eberl, Sportvorstand beim FC Bayern, auf Neuers Auftritt in der Champions League reagiert.

Vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale bei Union Berlin (LIVETICKER) wurde Eberl im ZDF gefragt, ob er die Diskussion um Neuer nachvollziehen könne. „Nein“, antwortete der Bayern-Boss bestimmt.

Herr Eberl, ist Neuer in Topform?

Moderator Jochen Breyer hakte noch einmal nach und fragte Eberl, ob er momentan das Gefühl habe, dass Neuer „in absoluter Topform“ sei. „Manu ist für uns ein Rückhalt in dieser Saison. In den zwanzig Spielen, die wir jetzt gespielt haben, war er für uns ein ganz großer Rückhalt“, sagte Eberl zunächst.

Doch darauf wollte es der 52-Jährige nicht beruhen lassen. „Jeder Spieler hat mal ein Spiel, wo er mal einen Fehlpass spielt, oder mal was nicht so gelingt, wie man sich das vorstellt“, erklärte Eberl, ehe er resümierte: „Aber im Grunde ist die Saison von Manu bisher sehr, sehr gut.“

FC Bayern: So reagierte Neuer auf seinen Patzer

Neuer selbst hatte nach dem Spiel in der Vorwoche erklärt: „Ich wusste, dass ich großes Risiko eingegangen bin. […] Wenn du zurückliegst, musst du mehr Risiko nehmen.“