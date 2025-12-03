Kurioser TV-Wirbel: Sagte der ZDF-Mann wirklich "Harry Kane ist ein Scheißdreck"?

Bei diesen Worten trauten wohl Millionen ZDF-Zuschauer ihren Ohren nicht. Und das nicht ohne Grund, wie sich bei näherer Betrachtung zeigt.
Union - FCB: Wirbel um ZDF-Kommentar
„Luis Díaz … Karl … zwei Wirbelwinde, eher Wirbelstürme sogar. Harry Kane ist ein Scheißdreck dagegen“: So verstanden viele Fans bei der DFB-Pokalpartie von Union Berlin gegen den FC Bayern Kommentator Gari Paubandt bei einem Offensivspielzug der Bayern in der 20. Minute. In den sozialen Medien schossen umgehend irritierte und empörte Kommentare aus dem Boden. Der Ärger beruht aber wohl auf einem kuriosen Missverständnis.
„Harry Kane ein Scheißdreck dagegen“? So war es wohl nicht gemeint
Ein Blick auf den Kontext der Aussage zeigt: Der 36 Jahre Paubandt hat aller Wahrscheinlichkeit etwas gesagt, das ähnlich klang, aber völlig anders gemeint war: „Luis Díaz … Karl … zwei Wirbelwinde, eher Wirbelstürme sogar. Ein Hurrikan ist ein Scheißdreck dagegen.“
Der Vergleich von Díaz und Lennart Karl mit einem Wirbelsturm legt es in jedem Fall nahe - und ergibt mehr Sinn als eine beiläufige und seltsam anmutende Abwertung des spielstarken Bayern-Torjägers, dessen Extraklasse Paubandt im Lauf des Abends vielfach betonte. Die englische Sprechweise von „Hurrikan“ und das in der Geräuschkulisse eher untergangene „ein“ begünstigten das Missverständnis, dem viele Zuschauer erlagen.
Der ehemalige SPORT1-Redakteur Paubandt ist seit 2024 als Fußball-Kommentator beim ZDF aktiv - und hat an diesem Arbeitstag wohl mehr Aufmerksamkeit erregt als beabsichtigt.