Taktikzettel geklaut! Kuriose Szene im DFB-Pokal

Julius Schamburg 03.12.2025 • 12:07 Uhr Kaiserslautern kommt gegen Hertha BSC unter die Räder und scheidet im DFB-Pokal aus. Eine kuriose Szene in der Schlussphase bleibt dabei fast unbemerkt.

Kuriose Szene im DFB-Pokal: Kaiserslautern-Profi Marlon Ritter wurde im Rahmen der 1:6-Niederlage gegen Hertha BSC ein Taktikzettel geklaut.

In der 87. Minute war Ritter dabei, die Anweisungen des Trainerteams auf dem Zettel zu studieren, als der Herthaner Dawid Kownacki ihm den Zettel plötzlich aus der Hand riss.

DFB-Pokal: Ritter reagiert auf kuriose Szene

Kownacki studierte den Zettel selbst, während Ritter vergeblich versuchte, sich das Stück zurückzubeschaffen. Nach einer Weile gab Ritter auf und beschwerte sich beim Schiedsrichtergespann über die Aktion.

Nach dem Spiel wurde Ritter auf die Szene angesprochen und erwiderte etwas angefressen: „Das ist mir sch***egal.“