DFB-Pokal: Ein Leipzig-Star zeigt, warum es Bayern-Gerüchte gibt | Einzelkritik

Benjamin Zügner 11.02.2026 • 23:54 Uhr RB Leipzig ärgert den FC Bayern im DFB-Pokal-Viertelfinale lange. In der zweiten Halbzeit passieren allerdings fatale Fehler.

RB Leipzig hat im Viertelfinale gegen den FC Bayern München mit 0:2 (0:0) verloren und ist somit aus dem DFB Pokal ausgeschieden. Insgesamt zeigte sich das Gäste-Team wenig effizient auf dem Weg zum Tor und wurde vor allem in der zweiten Halbzeit vom Rekordmeister dominiert.

Während Kreativspieler Yan Diomande mit individuellen Aktionen für Torgefahr sorgte, enttäuschte RB-Kapitän David Raum mit einer schwachen Gesamtleistung. Die SPORT1-Einzelkritik.

MAARTEN VANDEVOORT: Erhielt als ausgewiesener Pokal-Keeper erneut den Vorzug vor Gulacsi, zeigte mit zwei ausgezeichneten Paraden gegen Pavlovic und Kane in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auch, weshalb das seine Berechtigung hatte. Hielt über das komplette Spiel hinweg stark, verschuldete dann aber den Foulelfmeter an Stanisic, weil er zuvor unglücklich ausrutschte. Beim 0:2 dann chancenlos – unter dem Strich ein bitterer Abend! SPORT1-Note: 3

Díaz und Kane zu stark

RIDLE BAKU: Hatte Gegenspieler Díaz über weite Strecken im Griff und konnte gar vereinzelt Akzente im Angriff setzen. In der zweiten Hälfte dann aber mehr defensiv gefordert, hat das Díaz-Gegentor auch mitzuverantworten. SPORT1-Note: 4

WILLI ORBÁN: Organisierte seine Nebenmänner als gewohnt solider Abwehrchef. Im direkten Zweikampf gegen Kane offenbarten sich aber in einigen Szenen Defizite, ließ zudem Díaz vor dem 0:2 folgenschwer entwischen. SPORT1-Note: 5

CASTELLO LUKEBA: Nach dreieinhalb Wochen erstmals wieder in der Startelf – sein letztes Pflichtspiel davor: ausgerechnet das 1:5 gegen Bayern in der Liga. Rettete einen Schuss von Kane nach rund zehn Minuten in höchster Not auf der Linie. Vor dem 0:2 fehlte er gänzlich, sah zudem für ein überflüssiges Scharmützel mit Pavlovic noch zu Recht Gelb. SPORT1-Note: 4

RB-Star kassiert Pfeifkonzert in München

DAVID RAUM: Ließ sich früh von Kane viel zu leicht auswackeln, hatte auch gegen Olise nachhaltige defensive Schwierigkeiten, die er in einer Aktion mit einem Ellenbogencheck ins Gesicht des Franzosen löste. Großes Glück, dass Schiedsrichter Siebert das nicht als strafbar erachtete! Prüfte zwar offensiv Neuer nach 36 Minuten gefährlich aufs kurze Eck und bereite eine Großchance von Romulo vor, ließ hinten aber immer wieder seine linke Seite verwahrlost zurück. SPORT1-Note: 5

NICOLAS SEIWALD: Der Organisator im RB-Mittelfeld arbeitete sich an Pavlovic und Kimmich zu Genüge ab. Einzige nennenswerte Szene, als er in der 67. Minute Musiala vor lauter Frust im Mittelfeld auf den Boden schubste. Die Zuschauer in München quittierten die Aktion umgehend mit einem gellenden Pfeifkonzert. SPORT1-Note: 3

VAR sorgt erneut für Frust

XAVER SCHLAGER: Verpasste eine dicke Gelegenheit, als ihm nach einer Raum-Ecke der Ball überraschend vor die Füße sprang. Trat sonst selten in Erscheinung, hatte zu Beginn der zweiten Spielhälfte aber Probleme mit der stärker werdenden Bayern-Offensivabteilung. Wurde in der 76. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

CHRISTOPH BAUMGARTNER: Schockte den FC Bayern in der vierten Minute direkt eiskalt – doch der VAR kassierte den Treffer von Leipzigs Mann der Stunde ob einer Abseitsstellung wieder ein. Blieb sonst blass. SPORT1-Note: 3

ANTONIO NUSA: Agiler Part auf der linken Leipziger Offensivseite, die den Bayern in der ersten halben Stunde mächtig Probleme bereitete. Die Folge: ein Foul von Stanisic nach einer knappen halben Stunde an der Strafraumkante. Nusa blieb lange liegen – doch Siebert griff zur Wut der Leipziger Bank auch hier nicht ein. SPORT1-Note: 3

Leipziger Zauber-Solo reicht nicht aus

YAN DIOMANDE: Sein Zauber-Solo nach vier Minuten leitete die vermeintliche Leipziger Führung ein. Er ließ gleich drei Münchner Verteidiger leichtfüßig am rechten Sechzehnereck auf dem Raum eines bayerischen Bierdeckels stehen. Ließ Davies ein ums andere Mal wie einen Mittelklasse-Verteidiger aussehen – bester Leipziger auf dem Platz, der zeigte, warum er mit Bayern in Verbindung gebracht wird! SPORT1-Note: 2

ROMULO: Hatte die größte Leipziger Chance der Partie, köpfte den Ball nach einem Raum-Freistoß aber nur an die Latte. Fiel sonst aber eher als Wortführer bei strittigen Szenen negativ auf. SPORT1-Note: 4

BRAJAN GRUDA: Der Neuzugang wurde erst spät eingewechselt und verbuchte keine Auffälligkeiten mehr. SPORT1-Note: ohne Bewertung

CONRAD HARDER: Ersetzte Romulo im Sturmzentrum – der erhoffte späte Schwung nach vorne kam aber auch von ihm nicht mehr. SPORT1-Note: ohne Bewertung.

EZECHIEL BANZUZI: Fügte sich eins zu eins auf der Schlager-Position ein. SPORT1-Note: ohne Bewertung

TIDIAM GOMIS: Kam für Baumgartner, um neuen offensiven Schwung zu erzeugen. SPORT1-Note: ohne Bewertung