FC Bayern, Einzelkritik: Neuer mit Szene für die Galerie - keinerlei Autorität von Upamecano

Stefan Kumberger 11.02.2026 • 23:49 Uhr Vor allem zwei Stars des FC Bayern wirbeln im DFB-Pokal gegen RB Leipzig, Manuel Neuer sorgt für Aufsehen. Zwei Abwehrspieler können sich dagegen nicht auszeichnen. Die SPORT1-Einzelkritik.

Lange tat sich der FC Bayern schwer, am Ende erkämpft sich der Rekordsieger im DFB-Pokal das 2:0 gegen RB Leipzig und damit den Einzug ins Halbfinale.

Während Manuel Neuer eine Szene für die Galerie zeigt und vor allem zwei Bayern-Stars wirbeln, ist von Verteidiger Dayot Upamecano lange keinerlei Autorität zu sehen - und Alphonso Davies wird regelrecht schwindlig gespielt. SPORT1 hat die Einzelkritik der Bayern-Stars.

FC Bayern: Die Stars in der Einzelkritik

MANUEL NEUER: Wurde vom ersten Tor der Leipziger – das wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde – eiskalt erwischt, behielt aber die Ruhe. Konnte nach 36 Minuten mit einer Parade gegen Raum glänzen und kurz danach fing er einen weiten Ball elegant und einarmig ab – eine Szene für die Galerie. Bei Leipzigs Großchance nach einer guten Stunde half die Latte dem 39-Jährigen. Hatte nach den beiden Toren für den FCB weitgehend seine Ruhe. SPORT1-Note: 2

JOSIP STANISIC (bis 68.): Bemühte sich wie immer um eine konzentrierte und fehlerfreie Spielweise, allerdings ließ das seine Aktionen diesmal sehr bieder ausfallen. Im ersten Spielabschnitt fehlte eindeutig das Feuer und die Gier. Gerade bei seinen Hereingaben fehlte zudem die Präzision. Zudem hatte der Kroate Glück, dass sein Einsatz gegen Antonio Nusa nach 28 Minuten keinen gefährlichen Strafstoß oder gar Elfmeter zur Folge hatte. Seinen großen Moment hatte „Stani“ dann nach einer Stunde, als er von Vandevoordts Ausrutscher profitierte und den Strafstoß, der zum 1:0 führte, herausholte. Viel Licht, viel Schatten. In der 68. Minute wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

45 Minuten lang keinerlei Autorität von Upamecano

JONATHAN TAH: Das Geburtstagskind strahlte zu Beginn nicht die gewohnte Sicherheit aus, die Gäste kamen zu einigen Gelegenheiten. Im Defensivverbund der Münchner war er aber trotz allem wieder einmal der Chef und hatte die Partie irgendwann im Griff. Gerade für Upamecano entpuppte er sich wieder als wichtiger Rat- und Taktgeber. SPORT1-Note: 2

DAYOT UPAMECANO: In den ersten 45 Minuten strahlte er keinerlei Autorität aus – jedenfalls ließ sich kein Leipziger Offensivspieler davon beeindrucken. Hinzu kamen vereinzelt halbgare Aktionen nach vorne. Im Spielaufbau strahlte er nicht die gewohnte Selbstsicherheit aus und konzentrierte sich vermehrt aufs reine Verteidigen. Das gelang ihm dann allerdings recht ordentlich. SPORT1-Note: 3

Davies immer wieder Verlierer gegen Diomande

ALPHONSO DAVIES (bis 90.+4): Hatte in der frühen Phase der Partie enorme Probleme mit Leipzigs Diomande. Konnte, als die erste stürmische Phase der Gäste abebbte, den nun vorhandenen Platz offensiv nicht nutzen. Immerhin gewann er in der 36. Minute ein enorm wichtiges Sprintduell gegen Schlager. Aus den Duellen mit Diomande ging der Kanadier aber immer und immer wieder als Verlierer hervor. Erst in der 76. Minute fiel er endlich mit einer gelungenen Hereingabe auf – ansonsten kein guter Abend für ihn. SPORT1-Note: 4

JOSHUA KIMMICH: In der ersten Halbzeit war der DFB-Kapitän überall und doch nirgends zu finden. Jedenfalls erlangte er für lange Zeit nicht die Herrschaft über das Mittelfeld. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr Einfluss konnte er nehmen und fiel vor allem als lautstarker Antreiber auf. Zudem hielt er Pavlovic davon ab, Romulo an den Kragen zu gehen. Ein ordentlicher Auftritt – mehr nicht. SPORT1-Note: 3

Hitzkopf Pavlovic - Olise steckt ein und teilt aus

ALEKSANDAR PAVLOVIC (bis 80.): Fehlte es in vielen seiner Aktionen an Klarheit. Brachte sich auch damit immer wieder selbst in unangenehme Situationen, aus denen es nur schwer einen Ausweg gab. Hatte Glück, dass er für seine Grätsche gegen Diomande (38. Minute) keine Gelbe Karte bekam. Fiel insgesamt nicht durch Großtaten auf, sondern eher durch ein Scharmützel mit Leipzigs Romulo. Da zeigte sich der Nationalspieler als Hitzkopf – ein ungewohnter Anblick. In der 80. Minute wurde er ausgetauscht. SPORT1-Note: 4

MICHAEL OLISE: Lieferte sich in der ersten Halbzeit vor allem mit David Raum intensive Duelle und bekam in einer Szene den Ellbogen des RB-Kapitäns ab. Auch verbal ging es zwischen beiden ziemlich hoch her. Nach der Pause wirkte der Franzose deutlich frischer und kreativer. Wenn er an den Ball kam, wurde es gefährlich und Leipzig musste aufpassen – der Ertrag war allerdings nicht so groß wie in anderen Partien. SPORT1-Note: 2,5

Gnabry völlig unter dem Radar - Díaz cool und überlegt

SERGE GNABRY (bis 68.): Lief in der ersten Halbzeit völlig unter dem Radar – auch weil sich bei Bayern nach vorne sehr wenig ergab. Dass die Münchner nach dem Seitenwechsel offensiv agiler wurden, wirkte sich auch auf Gnabry aus. Seine beste Chance hatte er in der 58. Minute, ehe er dann wieder kaum zu sehen war. Es fehlten einfach die Schlüsselmomente. SPORT1-Note:4

LUIS DÍAZ: Hatte zu Beginn merklich Lust auf Fußball und versuchte es mit Energie und Tricks. Vergab in der 18. Minute eine gute Chance aus zentraler Position. Tauchte dann aber bis zur Pause fast gänzlich unter. Wirkte anschließend wieder frischer und wurde für seinen Einsatz mit dem Treffer zum 2:0 belohnt – da blieb er cool und überlegt. Der Kolumbianer war an diesem Abend einer der besseren Münchner auf dem Platz. SPORT1-Note: 2

HARRY KANE: Tauchte in den ersten 20 Minuten aussichtsreich vor dem gegnerischen Tor auf, seine Abschlüsse fielen aber nicht zwingend genug aus. Ließ sich in der Folge immer wieder deutlich nach hinten fallen und wartet geduldig auf seine Chancen. Für einen Treffer musste allerdings ein Strafstoß herhalten, den der Engländer in echter „Harry-Kane-Manier“ verwandelte. Kein glanzvoller, aber ein effektiver Abend des Torjägers. SPORT1-Note: 2

KONRAD LAIMER (ab 68.): Ab Minute 68 für Stanisic im Spiel. Fügte sich ohne Probleme in den Abwehrverbund auf der rechten Seite ein. Ganz große Wirkung konnte und musste er aber nicht mehr entfalten. Trotzdem ist man beim FC Bayern froh, dass er wieder voll da ist. SPORT1-Note: 3

JAMAL MUSIALA (ab 68.): Durfte ab der 68. Minute für Gnabry ran. Ein paar Mal konnte er sein Können am Ball aufblitzen lassen, die Partie gab es zu dem Zeitpunkt allerdings nicht mehr her, irgendwelche magischen Dinge zu probieren. Solide. SPORT1-Note: 3

LEON GORETZKA (ab 80.): Wurde in der 80. Minute für Pavlovic eingewechselt. SPORT1-Note: keine Bewertung