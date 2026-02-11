FC Bayern: Überraschung vor Pokal-Viertelfinale gegen Leipzig

Wenn beim FC Bayern München ein Heimspiel ansteht, dann sind in der Regel alle 75.000 Tickets für einen Platz in der Allianz Arena im Norden der Stadt schnell vergriffen.
Überraschung vor Bayern-Heimspiel
Beim DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig am Mittwochabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) ist das allerdings nicht der Fall.
Wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie waren für jedermann noch Tickets über die offizielle Vereinswebsite zu erwerben. Die billigsten Karten waren ab 40 Euro (Kategorie 4) erhältlich, die teuersten kosteten 80 Euro (Kategorie 1).
FC Bayern: Allianz Arena wegen Streik nicht ausverkauft?
Hintergrund scheint das drohende Verkehrschaos in München zu sein. Wegen eines Streiks im öffentlichen Nahverkehr fällt eine Vielzahl an öffentlichen Verkehrsmitteln in der bayerischen Landeshauptstadt aus. Der FCB konnte in Kooperation mit den Behörden für die Zuschauer immerhin zusätzliche Züge, Busse und Shuttles bereitstellen. Dennoch sollten Fans deutlich mehr Zeit für die An- und Abreise einplanen.
Eine nicht ausverkaufte Allianz Arena wäre ein Novum in der modernen Klub-Ära. Seit mehr als 19 Jahren war jedes Heimspiel des deutschen Rekordmeisters ausverkauft. Das letzte nicht ausverkaufte Heimspiel fand am 30. Januar 2007 statt. Damals spielte Bayern 0:0 gegen den VfL Bochum.