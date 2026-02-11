FC Bayern: Überraschung vor Pokal-Viertelfinale gegen Leipzig

Johannes Behm 11.02.2026 • 18:57 Uhr Reißt beim FC Bayern im Heimspiel gegen RB Leipzig eine 19 Jahre lange Serie? Kurz vor Spielbeginn sind noch Tickets erhältlich.

Wenn beim FC Bayern München ein Heimspiel ansteht, dann sind in der Regel alle 75.000 Tickets für einen Platz in der Allianz Arena im Norden der Stadt schnell vergriffen.

Beim DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig am Mittwochabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) ist das allerdings nicht der Fall.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie waren für jedermann noch Tickets über die offizielle Vereinswebsite zu erwerben. Die billigsten Karten waren ab 40 Euro (Kategorie 4) erhältlich, die teuersten kosteten 80 Euro (Kategorie 1).

FC Bayern: Allianz Arena wegen Streik nicht ausverkauft?