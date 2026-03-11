Newsticker
DFB-Pokal der Frauen heute live: HSV - FC Bayern im TV, Gratis-Stream und Liveticker

HSV-Sensation gegen FC Bayern?

Der HSV trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf die Überfliegerinnen des FC Bayern. Im Volksparkstadion riecht es nach Hoffnung auf eine Pokal-Sensation.
© IMAGO/Eibner
SPORT1
Der HSV trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf die Überfliegerinnen des FC Bayern. Im Volksparkstadion riecht es nach Hoffnung auf eine Pokal-Sensation.

Der DFB-Pokal schreibt seine eigenen Geschichten und lässt Duelle, die schier unmöglich erscheinen, manchmal doch zu Wundern werden. Auf genau solch ein Wunder hoffen die Spielerinnen des HSV in der Viertelfinalpartie gegen den FC Bayern München, denn unterschiedlicher könnte die Ausgangslage kaum sein. Während der FC Bayern als Titelverteidiger und klarer Tabellenführer der Bundesliga in den Norden reist, kämpfen die aufgestiegenen Hamburgerinnen auf Tabellenplatz zwölf derzeit gegen den direkten Wiederabstieg.

Was dem HSV bei der Bewältigung dieser Pokalpartie helfen soll, sind die eigenen Fans. Im Volksparkstadion werden über 30.000 von ihnen erwartet, die für die entsprechende Kulisse sorgen sollen. Bayerns Trainer José Barcala warnte im Vorfeld vor dem Gegner und der erwarteten Kulisse: „Wir erwarten ein schwieriges Pokalspiel.“ Die Atmosphäre im Volksparkstadion werde „fantastisch“ sein. Der Favorit aus Bayern muss in der Partie ohne die verletzte Torjägerin Klara Bühl auskommen.

DFB-Pokal der Frauen heute LIVE: So verfolgen Sie HSV - FC Bayern

  • TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, sportstudio.de (ZDF)
  • LivetickerSPORT1

Weitere Top-Duelle unter anderem mit Wolfsburg gegen Frankfurt

Neben dem Duell im hohen Norden bietet der DFB-Pokalabend drei weitere spannende Partien. Vor allem das Spiel der Tabellennachbarn Wolfsburg und Frankfurt dürfte ein hochklassiges Fußballspektakel werden.

Mut zum Träumen wird vor allem die SGS Essen benötigen. Im Heimspiel müssen sie gegen die sieben Plätze besser platzierten Bremerinnen ran. Auch der zweitklassige SC Sand benötigt ein gewisses Maß an Selbstvertrauen. Auswärts müssen die Spielerinnen aus Baden-Württemberg gegen den Tabellenletzten der Bundesliga, Carl Zeiss Jena, bestehen.

