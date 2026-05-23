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FC Bayern - VfB Stuttgart: Mourinho-Überraschung! Darum ist er beim Pokalfinale

Mourinho in Berlin! Das steckt dahinter

José Mourinho ist zu Gast in Berlin. Der Trainer wird sich wohl auf Einladung des VfB Stuttgart das DFB-Pokal-Finale gegen den FC Bayern im Olympiastadion angucken.
Da den Fans des VfB Stuttgart ein Fanmarsch zum Stadion untersagt wurde, reisten rund 25.000 Anhänger mit der S-Bahn an. Bereits während der Anfahrt sorgten sie für eine lautstarke Stimmung
Johannes Vehren
José Mourinho ist zu Gast in Berlin. Der Trainer wird sich wohl auf Einladung des VfB Stuttgart das DFB-Pokal-Finale gegen den FC Bayern im Olympiastadion angucken.

Überraschung in Berlin! José Mourinho wurde in der Hauptstadt gesichtet und wird sich nach übereinstimmenden Medienberichten das DFB-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (ab 20 Uhr im LIVETICKER) im Olympiastadion anschauen.

Demnach folgt der portugiesische Trainer, der kurz vor einer Rückkehr zu Real Madrid stehen soll, einer Einladung der Schwaben. Mourinho wird das Spiel wohl auf der Ehrentribüne verfolgen.

Darum ist Mourinho beim Pokalfinale FC Bayern gegen VfB Stuttgart

Im Stadion selbst ist offenbar ein Treffen mit VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth geplant.

Hintergrund hierbei soll sein, dass die Stuttgarter ein gutes Verhältnis zur Agentur GestiFute von Jorge Mendes pflegen. Zu dessen Klienten gehört auch Mourinho.

Hoeneß kanzelt Olise-Gerücht ab! Mourinho „kriegt ihn nicht“

Von Sky wurde Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf den Besuch des 63-Jährigen sowie möglichen Wechselgerüchten von Michael Olise zu Real Madrid angesprochen.

Darauf antwortete er in aller Deutlichkeit: „Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht. Er bleibt unverkäuflich. Ich werde ihn (Mourinho, Anm. d. Red.) hoffentlich nicht treffen, weil die Reise aus Madrid hätte er sich sparen können.“

In den vergangenen Wochen wurden die Gerüchte immer lauter, dass der Portugiese vor einer Rückkehr zu Real stehen soll. Im Moment ist er noch bei Benfica Lissabon unter Vertrag.

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