Kein Führich, kein Mittelstädt: "Entscheidung von Julian gilt es zu akzeptieren"

Julius Schamburg 22.05.2026 • 21:07 Uhr Sebastian Hoeneß spricht vor dem Pokalfinale über die Nicht-Nominierung von Chris Führich und Maximilian Mittelstädt. Was Alexander Nübel angeht, gibt sich Hoeneß entspannt.

Maximilian Mittelstädt und Chris Führich fahren nicht mit zur WM. VfB-Coach Sebastian Hoeneß wollte die Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann zwar nicht „bewerten“, machte aber auch keinen Hehl daraus, dass das Duo enttäuscht reagierte.

„Die Entscheidung von Julian, die gilt es immer zu akzeptieren. Trotzdem bin ich natürlich der Trainer von den beiden. (…) Beide haben in den letzten Wochen und Monaten wirklich ihren Leistungspeak erreicht. Das kann ich auf jeden Fall beurteilen“, sagte Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München.

Aufbauarbeit habe er jedoch nicht leisten müssen. „Es ist ganz sicher so, dass es sie enttäuscht hat, aber sie haben es sich nicht anmerken lassen. Ganz im Gegenteil, es wirkte eher wie Ansporn. Ich hoffe natürlich, dass sie das morgen ins Spiel transportieren“, fuhr Hoeneß fort, der 2025 mit dem VfB den Pokalwettbewerb gewinnen konnte.

Nübel vor ungewisser Zukunft

Was die ungewisse Zukunft von Torwart Alexander Nübel, der den Verein im Sommer definitiv verlassen und auch nicht zum FC Bayern zurückkehren wird, angeht, gab sich Hoeneß entspannt. „Die Sorge habe ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht“, erwiderte der Trainer auf die Frage, ob die Zukunfts-Thematik seinen Schützling belasten könnte.

Die Münchner setzen auch kommende Saison auf das Trio um Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich, wie der Verein unmissverständlich klarmachte. Nübel, bei den Bayern noch bis 2030 unter Vertrag, wird sich nach drei Jahren in Stuttgart eine neue Herausforderung suchen müssen.