DFB-Pokal: Elversberg mit Verletzungen zum Auftakt

SID 20.08.2026 • 15:33 Uhr Trainer Vincent Wagner blickt dennoch voller Vorfreude auf den Saisonstart.

Die SV Elversberg muss in ihrem ersten Pflichtspiel als Fußball-Bundesligist auf drei Profis verzichten. In der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag (15.30/Sky) beim Drittligisten MSV Duisburg muss der Erstliga-Neuling auf Luis Seifert (Syndesmoseriss) und Tom Zimmerschied (Rückenprobleme) sowie den gesperrten Lukas Pinckert verzichten.

Trainer Vincent Wagner blickt dennoch voller Vorfreude auf den Saisonstart. „Grundsätzlich bin ich fast wunschlos glücklich, was unsere Vorbereitung angeht. Ich glaube, wir haben alles dafür getan, um uns bestmöglich auf die Fußball-Bundesliga vorzubereiten“, sagte der Coach, der mit seinen Schützlingen zum Ligastart am Samstag kommender Woche (15.30 Uhr/Sky) auf Bayer Leverkusen trifft: „Die Jungs ziehen sehr gut mit. Elversberg kann stolz darauf sein, so eine Fußballmannschaft zu haben.“