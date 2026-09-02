DFB-Pokal: FC Bayern vollendet - Das gab es seit 18 Jahren nicht

Maximilian Huber 02.09.2026 • 22:52 Uhr Der FC Bayern München meistert die Hürde VfL Osnabrück und zieht in die nächste Pokalrunde ein. Erstmals seit 18 Jahren stehen alle Bundesligisten in der 2. Runde.

Durch den 4:1-Sieg des FC Bayern München beim VfL Osnabrück ist auch der 18. Bundesligist in der laufenden DFB-Pokalsaison 2026/27 in die zweite Runde eingezogen.

Damit beendeten die Münchner eine lange Durststrecke der Liga: Erstmals seit 18 Jahren meisterten alle Bundesliga-Teams die erste Runde im DFB-Pokal. Zuletzt gelang dies in der Saison 2008/09. Erst zum zweiten Mal in diesem Jahrtausend sind alle Bundesligisten in Runde eins weitergekommen.

Nur Schalke musste in die Verlängerung

Schon in den beiden vergangenen Pokal-Spielzeiten 2024/25 und 2025/26 war mit dem VfL Bochum und Werder Bremen jeweils nur ein Bundesligist in der ersten Runde ausgeschieden. Einzig der FC Schalke 04 musste von allen aktuellen Bundesligisten in der laufenden Pokalsaison in die Verlängerung, in der Königsblau mit 5:2 in Halle gewann.

Der Rekord stammt aus den Spielzeiten 1967/68 und 1970/71, als jeweils gleich sieben Erstligisten in der ersten Runde gescheitert waren. Damals konnten Bundesligisten aber von Anfang an aufeinandertreffen.

—–