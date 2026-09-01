DFB-Pokal heute live: Hamburg-Elsmbüttel - BVB im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 01.09.2026 • 17:45 Uhr Der Hamburg-Eimsbütteler BC empfängt heute 7im DFB-Pokal Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 verrät, wo Sie das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Dienstag treffen der Hamburg-Eimsbütteler BC und Borussia Dortmund (ab 20:45 Uhr im ) im Rahmen der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal aufeinander. Für den HEBC ist die Partie, die im Hamburger Volksparkstadion steigen wird, etwas ganz Besonderes: Das letzte Pokalspiel des Vereins liegt immerhin 91 Jahre zurück. So lange musste kein Team auf seinen nächsten Pokalauftritt warten.

Konträr zum absoluten Pokal-Underdog aus Hamburg geht der BVB als Mitfavorit in die Pokal-Saison. Im Vorjahr mussten sich die Borussen jedoch schon im Achtelfinale Bayer 04 Leverkusen geschlagen geben.

DFB-Pokal: So verfolgen Sie Hamburg-Elsmbüttel – BVB heute live

TV : Sky, RTL

: Sky, RTL Livestream : Sky, RTL+

: Sky, RTL+ Liveticker: SPORT1

DFB-Pokal: Wird Hamburg-Eimsbütteler BC gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird auf RTL im Free-TV zu sehen sein.

DFB-Pokal heute: Wo wird gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann nicht nur auf RTL, sondern auch im Pay-TV auf Sky verfolgt werden. Zudem gibt es kostenpflichtige Streams auf RTL+ und Sky Go.

DFB-Pokal: Hamburg-Eimsbütteler BC gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hamburg-Eimsbütteler BC gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1. Möchten Sie auch andere DFB-Pokal-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im TV auf SPORT1

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DFB-Pokal: HEBC als Landespokalsieger qualifiziert

Der HEBC wird von Coach Philipp Obloch, der von 2013 bis 2019 für den Datendienstleister Opta tätig war, betreut. Der Fünftligist hatte im Vorjahr den Hamburger Landespokal gewonnen und sich das Pokal-Ticket gesichert. In dieser Saison scheiterte das Team allerdings bereits in Runde eins mit 1:3 an Altona 93.

Der einzige frühere Pokalauftritt datiert aus dem Jahr 1935, als man gegen den Stadtrivalen Eimsbütteler TV mit 0:7 verlor.

Borussia Dortmunds Serie in Runde eins und Niko Kovacs Hamburger Vergangenheit

Borussia Dortmund meisterte seine Aufgaben in Runde eins in den letzten Jahren meist souverän. Der Klub zog in jeder der letzten 20 DFB-Pokalspielzeiten ohne Verlängerung in Runde zwei ein und erzielte dabei insgesamt 64:7 Tore. Von 35 Pokalduellen mit klassentieferen Gegnern ging nur eines in den vergangenen 15 Jahren verloren – 2022 im Achtelfinale beim FC St. Pauli.

DFB-Pokal: Dortmund muss Konstantelias-Schock verdauen

Die Dortmunder Reise in den Norden wird von der schweren Knieverletzung des Sommerzugangs Giannis Konstantelias überschattet. Der Grieche zog sich beim einen Kreuzbandriss zu und fällt nach Vereinsangaben monatelang aus, was Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus als „Schlag ins Gesicht“ bezeichneten.