Die Hälfte der DFB-Pokal-Spiele laufen im Free-TV: Vor dem frei empfangbaren Duell zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC wird auch die Partie Stuttgart - Dresden kostenlos zu sehen sein.

Gute Nachrichten für Fußballfans: Gleich vier der acht Achtelfinal-Partien im DFB-Pokal werden Anfang Dezember im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Wie RTL bekannt gab, wird vor dem Duell von Titelverteidiger FC Bayern München mit Hertha BSC auch die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Dynamo Dresden zu sehen sein. Beide Spiele steigen am 1. Dezember nacheinander, angepfiffen wird um 18 Uhr und um 20.45 Uhr.

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Am 2. Dezember übernimmt zunächst das ZDF. Der Sender zeigt ab 18.00 Uhr das Bundesliga-Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig. Wenige Stunden später folgt in der ARD die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund, die um 20.45 Uhr angepfiffen wird.

DFB-Pokal: Die vier Free-TV-Spiele im Überblick:

NEU: VfB Stuttgart – Dynamo Dresden (RTL, 1. Dezember, 18.00 Uhr)

FC Bayern München – Hertha BSC (RTL, 1. Dezember, 20.45 Uhr)

Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig (ZDF, 2. Dezember, 18.00 Uhr)

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund (ARD, 2. Dezember, 20.45 Uhr)

Die übrigen vier Begegnungen sind ausschließlich bei Sky sowie über RTL+ zu sehen.