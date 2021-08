DFB-Team: Benedikt Höwedes wird Teammanager, kann er Flick helfen?

Höwedes gab Löw und dem DFB-Team das, was er hatte. Er warf sich in jeden Zweikampf, pushte seine Mitspieler und zermürbte die Gegner. Er spielte auch einige Fehlpässe und brachte sich selten gefährlich ins Offensivspiel ein. Doch Höwedes wusste schon immer, was er kann und was nicht. Eine nicht allzu oft gesehene Gabe unter den Profi-Fußballern.