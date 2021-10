Thilo Kehrer lernt von Lionel Messi bei PSG

Seine Erfahrungen aus dem PSG-Starensemble möchte Kehrer nun auch in die Nationalmannschaft bringen. „Wir hatten drei sehr gute Länderspiele im September“, findet der Verteidiger, der bei allen drei Auftaktspielen unter Flick in der Startelf stand: „Wir wollen gegen Rumänien an die positiven Spiele anknüpfen.“