DFB-Team: PK live mit Bierhoff zu Corona-Fall bei deutscher Nationalmannschaft

„In 17 Jahren hat man viele Erinnerungen. Das fängt mit dem ersten Treffen an, als ich ihn zufällig in einem Restaurant getroffen habe. Für mich persönlich gibt es einen besonderen Moment, an den ich immer wieder gerne denke: 2010 sind wir ohne Vertrag in die WM gegangen und waren zusammen auf dem Zimmer. Da hat Jogi gesagt: ‚Eigentlich ist es ganz gut, ohne Vertrag in das Turnier zu gehen.‘ Das hat gezeigt, dass es darum geht, ein gutes Turnier zu spielen. Das war ein besonderer Moment von vielen, die es gab. Ich bin stolz, dass zu seinem Abschied auch viele Spieler kommen. Das zeigt die Verbundenheit, die Jogi zu seinen Spielern hatte.“