DFB-Team: Süle positiv - Bundestrainer Flick nominiert Maximilian Arnold und Ridle Baku nach

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Donnerstag in Wolfsburg auf Liechtenstein und reist dann zum Abschluss der WM-Qualifikation am Sonntag nach Armenien. Das DFB-Team ist bereits sicher für die WM 2022 in Katar qualifiziert. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)