Nationalmannschaft: Niklas Süle hat Corona - das sind die Konsequenzen

Niklas Süle wurde am Montagabend im Teamhotel „Ritz Carlton“ in Wolfsburg positiv auf Covid-19 getestet - trotz doppelter Impfung! Zuvor war der Bayern-Star mit acht weiteren Profis gemeinsam in einem Privatflieger von München aus in Richtung Norden geflogen. Er ist bislang symptomfrei. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)