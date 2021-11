WM-Qualifikation: Einzelkritik zu Deutschland - Armenien - Sané fällt ab

JONATHAN TAH: Der nachnominierte Leverkusener feierte in Eriwan seine DFB-Rückkehr nach fast einem Jahr. Zuletzt hatte er am 17. November 2020 beim 0:6-Debakel in Spanien auf dem Platz gestanden. Er nutzte seine Chance! War hellwach, sofort gut drin in den Zweikämpfen und bereinigte viele brenzlige Situationen. So ist er ein WM-Kandidat! SPORT1-Note: 2