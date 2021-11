Nationalmannschaft: Armenien - Deutschland 1:4, Gündogan trifft doppelt

Armenien stand von Beginn an sehr tief. Es dauerte dennoch nicht lange, bis die DFB-Elf zum ersten Mal gefährlich wurde. Ilkay Gündogan leitete per Beinschuss einen Konter ein und schickte Leroy Sané, dessen Querpass der am Fünfer einlaufende Kai Havertz an den Außenpfosten setzte (5.). (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)