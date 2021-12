Hansi Flick über Mats Hummels: "Haben aktuell keinen Bedarf"

…die Qualität der Bundesliga: „Die Bayern haben es top gemacht, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international. Sie sind ohne Punktverlust sehr souverän durch die Gruppenphase gekommen. Aber so wie in England, dass drei Vereine auf dem gleichen Niveau spielen, das haben wir in der Bundesliga leider nicht. Das ist auch ein Spiegelbild in der Champions League, die Engländer sind alle komplett in der nächsten Runde, von uns ist nur noch Bayern dabei. Das ist nicht schön für uns. Es geht darum, dass unsere Spieler sich mit den Besten messen. Dortmund hatte einige Probleme, auch personeller Natur, das muss berücksichtigt werden. Aber insgesamt können wir nicht zufrieden damit sein, dass nur Bayern in der nächsten Runde ist.“ (Der Spielplan der Deutschen Nationalmannschaft)