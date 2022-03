Bundesliga, FC Bayern: Kohler kritisiert Kimmich - "Dafür zeigt er defensiv zu viele Mängel"

Kohler betont: „Ich glaube aber nicht, dass es so bleiben wird. Marco Reus hat die größten Chancen auf eine Rückkehr. Auch Emre Can gehört in den DFB-Kader, er kann das kämpferische Element einbringen. Bei Mats Hummels hingegen bleibt abzuwarten, ob er an seine früheren Leistungen annähernd anknüpfen kann.“