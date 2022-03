Flick überrascht bei Nominierung für Nationalmannschaft: Weigl zurück, Goretzka fehlt, ein Debütant

„Meine Erwartung an die Mannschaft ist, dass wir in dieser wirklich schwierigen Zeit zwei gute Spiele zeigen, dass Spaß und Freude zu erkennen sind, dass es eine kleine Ablenkung ist für all die Menschen, die sich viele Sorgen machen“, forderte der Bundestrainer. „Wenn man die Bilder sieht, die uns aus der Ukraine zugespielt werden - es schmerzt einfach“, ergänzte Flick, „da wird einem schnell klar, dass das, was wir machen, nur Fußball ist.“