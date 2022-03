BVB-Kandidat Nico Schlotterbeck über Vorbild Niklas Süle und Transfer weg von Freiburg

Schlotterbeck: Über meine Zukunft mache ich mir aktuell keine Gedanken. Ich will die Saison in Freiburg ordentlich zu Ende bringen. Je höher wir am Ende in der Tabelle dastehen, umso besser ist das. Wir haben außerdem noch im Pokal die große Chance auf den Titel. Ich konzentriere mich voll auf den Verein. Ich habe gemerkt, dass mich diese Wechselthemen beeinflussen. Ich habe in der Rückrunde ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen. Mittlerweile blocke ich alles ab und versuche das auszublenden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)