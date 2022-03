Flicks WM-Casting: Diese Spieler müssen in der Nationalmannschaft nun liefern

Bietet als wuchtiger Strafraumstürmer Attribute an, die seit Miroslav Klose und Mario Gomez in Fußball-Deutschland vermisst werden. Hinkt den Erwartungen in seiner Debüt-Saison beim VfL Wolfsburg aber deutlich hinterher und hat auch bei seinen bisherigen DFB-Einsätzen keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Steigerungsbedarf ist also vorhanden – und zwingend nötig, um für das Wüsten-Turnier in Katar in Frage zu kommen.