Julian Weigl zurück in der Nationalmannschaft: Neues Abenteuer in alten Gefilden

Nun kam der Anruf schneller als erwartet und Weigl will sich in den Trainingseinheiten folglich für weitere Nominierungen sowie für das Winter-Turnier in Katar empfehlen. „Die WM ist natürlich ein großer Traum. Es sind die besten Spieler aus deinem Land dabei. Wir haben extrem gute Spieler in Deutschland. Du spielst immer um den Titel mit. Es wäre eine große Ehre, wenn ich dabei wäre.“