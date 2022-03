Nationalmannschaft: Kein BVB-Star, aber Julian Draxler - so erklärt Flick seine Kader-Nominierung

„Julian hat im November einen sehr guten Eindruck gemacht, das Training war klasse“, sagt Bundestrainer Hansi Flick bei einer Medienrunde am Freitag. Allerdings verletzte sich Draxler damals und musste ohne einen Einsatz vom DFB-Tross abreisen. Flick will ihm nun deshalb die Möglichkeit geben, sich zu zeigen – Bankdrücker-Dasein in Paris hin oder her!