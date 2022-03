Nationalmannschaft: Pressekonferenz mit Flick und Gündogan zum Nachlesen

„Ich bin total happy, dass wir so einen Spieler in unseren Reihen haben. Er ist der schnellste Spieler in der Premier League. So einen Speed zu haben, ist immer gut. Über seine Qualität als Verteidiger brauchen wir nicht zu diskutieren. Für mich ist wichtig, dass er diese Entwicklung weitergeht und der Mannschaft hilft. Er will Erfolg haben und das tut unser Mannschaft sehr gut.“