Niederlande - Deutschland, Einzelkritik DFB-Team - Musiala stark, Werner unglücklich

TIMO WERNER: Bemühte sich, aber kam nicht wirklich ins Spiel – auch wenn er mit seinem Kopfball an die Latte in der 21. Minute die erste deutsche Großchance hatte. Stand nicht immer ideal und holte sich für einen Abseitspfiff in Durchgang eins einen Rüffel von Mitspieler Gündogan ab. SPORT1-Note: 4.