WM 2022, DFB-Team: Lothar Matthäus rechnet nicht mit WM-Teilnahme von Eintracht-Neuzugang Mario Götze

Die Umstellung von der niederländischen Eredivisie auf die Bundesliga sei schwierig. Wenn er beim Europa-League-Sieger aber richtig performe und die Leistung stimme, so Matthäus, „dann hat Mario ganz sicher auch noch eine Chance, auf den WM-Zug aufzuspringen“. Die WM in Katar beginnt am 21. November. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)