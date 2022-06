Mit Bundestrainer Flick und Kimmich! DFB-PK vor Nations League im LIVETICKER

„Das ist für mich ein schwieriges Thema, denn er ist mein bester Freund. Wir verstehen uns auf und neben dem Platz sehr gut. Ich wünsche ihm, dass er eine Entscheidung für sich persönlich findet. Er weiß ja, was er an Bayern hat. Jeden Tag in ein Team zu kommen, wo wir Spaß haben. Er hat jedes Jahr die Chance, um alle wichtigen Titel mitzuspielen. Trotzdem muss er entscheiden, was das Richtige für ihn ist.“