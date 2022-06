Mitläufer Leroy Sané: Weder FC Bayern noch DFB-Team brauchen ihn so! | Kommentar

Dass der Flügelflitzer über ganz besondere Fähigkeiten bei der Ballbehandlung besitzt, ist unumstritten - sogar bei seinen Kritikern. Körperlich bringt er alles mit, um Geschwindigkeit in Laufduellen und Robustheit in Zweikämpfen in Einklang zu bringen. Dass Sané noch immer nicht Stammspieler in der Nationalelf und beim FC Bayern ist, kann also nur an Punkt drei liegen.