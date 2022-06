Was Sie im TV nicht sahen: Sané lässt Mitspieler warten - Ungarn-Ultras machen kurz Alarm

Kurz danach gab es in den Katakomben des Ferenc-Puskas-Stadions einen kleinen Rüffel von Bierhoff. Angesprochen auf Sanés Nicht-Berücksichtigung und die Entscheidung von Flick, lieber Spieler wie Julian Brandt oder Lukas Nmecha in der offenen Schlussphase zu bringen, sagte der 54-Jährige: „Hansi ist sehr kommunikativ, ist sehr aufbauend, versucht immer wieder, die Spieler für sich zu gewinnen. Aber irgendwann muss man auch sagen, das ist es jetzt – und dann muss ein Spieler was draus machen.“