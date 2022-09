Gnabry „fehlt der letzte Biss“ - Bayern-Star erntet Kritik von Maik Franz

Vielleicht sei der Offensivstar der Bayern noch etwas gehandicapt, „weil er die ganze Zeit mit dem Verband rumläuft“, versuchte sich der 41-Jährige in einer anderen Erklärung. Allerdings spielt vielleicht auch die nach monatelangem Vertragspoker erfolgreiche Verlängerung seines FCB-Kontrakts bis 2026 eine Rolle. „So richtig kommt er nach der Vertragsverlängerung nicht in Fahrt“, so Franz.