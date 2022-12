DFB-Team: Österreich wirbt um Bayern-Juwel Wanner - Alaba und Rangnick buhlen um Top-Talent

Der Linksfuß, der im Oktober auch sein Debüt in der Champions League gefeiert hatte, fühlte sich im Kreise der Österreicher sehr wohl - was neben Rangnick und Alaba auch an Bayern-Mitspieler Marcel Sabitzer sowie Hoffenheim-Profi Christoph Baumgartner und Ex-Bundesliga-Star Marko Arnautovic lag, die ihm ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite standen.