Völler: "Bei allem Talent, das Jamal Musiala oder Joshua Kimmich haben ..."

Der neue Arbeitsplatz von Rudi Völler befindet sich absolut im DFB-Campus in Frankfurt. Der 62 Jahre alte Weltmeister geht einerseits „mit viel Demut“ an diese so wichtige Aufgabe. Dennoch ist das Ziel bei der Vorstellungs-Pressekonferenz nach den zuletzt so enttäuschend verlaufenden Turnieren 2018, 2021 und 2022 klar gesteckt: „Wir wollen eine Mannschaft haben, die den Titel gewinnen kann.“