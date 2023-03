DFB-PK jetzt LIVE mit Marius Wolf, Niclas Füllkrug und Kevin Schade vor Testspiel gegen Peru

+++ Neulinge Wolf und Schade stellen sich vor +++

Bei der Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Peru (Sa. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) stehen gleich mehrere neue Gesichter möglicherweise in der Startelf von Hansi Flick. Mit Marius Wolf und Kevin Schade sprechen zwei der Newcomer am Mittwoch. Außerdem äußert sich Bremens Mittelstürmer Niclas Füllkrug zu seiner Zukunft. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER .

+++ Zu viel Harmonie? Füllkrug widerspricht +++

Ein Journalist will eine Frage nach dem Charakter der Mannschaft stellen, bezogen auf die Kritik von Antonio Rüdiger in Katar, wonach das Team „zu lieb“ gewesen sei. Füllkrug, der zuvor die Harmonie in der Mannschaft gelobt hatte, unterbricht: „Harmonie hat doch nicht mit lieb zu tun.“ Harmonie sei auch, dass man „schwierige Situationen mit Reibung“ übersteht, erläutert der Stürmer.