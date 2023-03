DFB-Team: Ein großer DFB-Gewinner - und eine Ohrfeige von Flick

Emre Can ist der große Gewinner der Testspiele

Von SPORT1 bekam er für die beiden Auftritte gegen Peru und Belgien die Noten 2,5 und 2! Extra-Lob gab es auch vom Bundestrainer: „Emre Can war der aggressive Leader, den wir gebraucht haben. Er hat die Mannschaft wachgerüttelt!“ Der frühere Liverpool- und Juve-Profi übt bei anhaltender Form enormen Druck auf Leon Goretzka aus, der an der Seite von Joshua Kimmich nicht überzeugen konnte.

Mit sechs Treffern nach sechs Spielen stellte der 30-Jährige einen neuen DFB-Rekord auf – kein anderer Spieler in diesem Jahrtausend traf nach sechs Partien so oft. Endlich gesetzt unter Flick und Deutschlands Sturm-Hoffnung für die Heim-EM!

Felix Nmecha kann der Nationalmannschaft sofort helfen

NICO SCHLOTTERBECK: Gegen Peru, wenn auch kein echter Gradmesser, lieferte der Dortmunder eine Top-Leistung ab (SPORT1-Note 2). Er verteidigte gut, leitete das 1:0 ein und holte den Elfer raus, den Kai Havertz verballerte. Musste angeschlagen abreisen und konnte deshalb gegen Belgien nicht auflaufen. Der 23-Jährige hat aber gezeigt: Ihm gehört die Zukunft! An der Seite von Abwehr-Boss Antonio Rüdiger könnte er in 15 Monaten eine tragende Rolle spielen.

Die Youngster Kevin Schade und Felix Nmecha wurden gegen Belgien eingewechselt und gefielen durch ihr unbekümmertes Auftreten und ihren Offensivdrang. Der 21 Jahre alte Schade (spielt in Brentford) kam in der 81. Minute und bereitete das 2:3 vor.

TIMO WERNER: Verpasste die WM in Katar verletzungsbedingt und kehrte als großer Hoffnungsträger zurück. Leider enttäuschte der Leipzig-Star in einer Doppelspitze an der Seite von Füllkrug. Weder gegen Peru (wurde zur Pause rausgenommen) noch gegen Belgien betrieb der 27 Jahre alte Angreifer Eigenwerbung. Von SPORT1 gab es für die schwachen Auftritte die Noten 4 und 5. Er muss sich steigern, will er in einem Jahr vor heimischen Fans für Furore sorgen!