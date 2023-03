Nationalmannschaft in der Einzelkritik: Füllkrug trumpft auf - Werner enttäuscht

BVB-Ass Wolf mit gelungenem Comeback

NICO SCHLOTTERBECK: Ähnlich abgebrüht wie Ginter – und mit starken Offensiv-Aktionen! Leitete mit einem exzellenten Flugball in Richtung Havertz den Führungstreffer durch Füllkrug ein (12.) und holte den Elfmeter in Durchgang zwei heraus, den Havertz verballerte (68.). SPORT1 -Note: 2

Can auffälliger als Kimmich

KAI HAVERTZ (bis 75.): Der Offensivmann des FC Chelsea mit Licht und Schatten. Er legte den Führungstreffer auf und leitete die Doppelchance mit herausragendem Pass in die Tiefe ein (20.). Beim Elfmeter wollte er Verantwortung übernehmen, das Leder klatschte allerdings an den Pfosten. Hatte zu viele unnötige Ballverluste (12). SPORT1 -Note: 3,5

FLORIAN WIRTZ (bis 45.): Bei einer Topchance aus zentraler Position scheiterte das große Talent in seinem fünften Länderspiel am prächtig agierenden Gästekeeper Gallese (20.). Ansonsten agierte er bei seinem Startelfdebüt für die DFB-Elf eher unauffällig, konnte die zuletzt herausragende Bundesliga-Form nicht auf den Platz transportieren. SPORT1 -Note: 3,5

Fast ein Dreierpack! Füllkrug glänzt

NICLAS FÜLLKRUG (bis 75.): Das Märchen des Spätberufenen geht weiter! Der Angreifer zeigt, warum er die Doppelspitze so mag. Traf zweimal in Torjägermanier, verpasste gar einen Hattrick (44.). Jubelte in seinen ersten fünf Länderspielen somit über fünf Tore. So kommt der Bundestrainer auch in Zukunft nicht am Bremer vorbei. SPORT1-Note: 1,5